Horrible : un rhinocéros abattu dans le zoo de Thoiry pour sa corne

Il n'y a pas de mots pour décrire cette abomination !

On aurait pu croire les rhinocéros des zoos plus protégés que ceux des grands parcs nationaux d'Afrique ou d'Asie, mais on vient de découvrir qu'il n'en est rien.

Hier, des braconniers ont franchi l'enceinte du zoo de Thoiry, dans les Yvelines, pour abattre de trois balles un des rhinocéros du zoo. Ils ont réussi à franchir plusieurs systèmes de sécurité jusqu'à parvenir dans l'enclos des animaux qu'ils convoitaient.

Une fois l'animal mort, ils ont découpé sa défense à l'aide d'une tronçonneuse... Quelle barbarie !

Ces criminels, sûrement des trafiquants de cornes, vont revendre le fruit de leur acte ignoble au marché noir. La valeur marchande de cette corne peut atteindre les 40.000€. Le prix de l'absence de dignité et d'humanité sans doute.

Thierry Duguet, directeur général du zoo, se dit choqué. Ce crime inédit (c'est la première fois qu'on attaque ainsi un zoo en Europe) est une mise en garde pour tous les autres zoos, afin d'optimiser les mesures de protection de ces animaux. Il faut à tout prix empêcher que le sort cruel de ce pauvre rhinocéros ne se reproduise.