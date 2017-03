Hot.kenobi : comment allier talent pour la photo et passion pour les Comics

Sur Instagram, le compte Hot.kenobi réjouit les fans de comics de ses photos où les super-héros prennent littéralement vie. Un compte à suivre !

Voilà la preuve que l’on peut tout-à-fait conjuguer ses passions ! Le compte Instagram Hot.kenobi est tenu par un photographe japonais originaire d’Osaka. Déjà reconnu pour ses talents de photographe, Hot.kenobi est aussi fan de comics et collectionneur de figurines. Sur son compte, on les trouve dans des mises en scène qui sont autant de lieux de rencontre pour les super-héros des maisons « ennemis » Marvel et de DC Comics. On y croise aussi parfois Mickey, Pikachu, des minions ou des héros de Star Wars.

Ces dernières semaines, le nombre de followers de ce compte n’a cessé de grimper grâce à une mise en avant sur le site de boredpanda. Il y a un peu plus d’un mois, Hot.kenobi remerciait son 20.000ème abonné. Aujourd’hui son compte en a près de 82.000 !!!

Il faut dire que chaque photo démontre une belle créativité et raconte une histoire, le photographe proposant des situations où dominent humour et action. Les super-héros sont en interaction avec des objets du quotidien, comme canette de soda, téléphone portable, ou éléments naturels. Par quelques effets spéciaux, Hot.kenobi réussit à introduire le mouvement dans ses clichés, ce qui donne un résultat des plus surprenants.

Début décembre 2016, Hot.kenobi a pu faire connaissance avec le célèbre Stan Lee, créateur à l’origine des principaux héros de Marvel et figure majeure de l’âge d’or du comic. Cette rencontre chargée en émotion pour Hot.kenobi a eu lieu lors du Tokyo Comic-Con, qui célèbre tout ce que le Japon produit en matière d’animation et de comics.

