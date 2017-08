Ikea sort une notice pour se fabriquer la fourrure de Jon Snow

Dès que la costumière de Game of Thrones a déclaré utiliser des tapis Ikéa pour fabriquer les costumes de Jon Snow, Ikea a immédiatement réagi. Une notice a été publiée, expliquant sommairement comment se bricoler la cape poilue du Roi du Nord, selon leur graphique très reconnaissable ! Drôle et efficace.

Michele Clapton, la fameuse costumière de la série, racontait lors d'une conférence que les tapis en peau de mouton faisaient de parfaits accessoires à condition de les adapter légèrement : « On prend ce qu'on peut. On les coupe, on les rase et on ajoute de bonnes lanières en cuir et on les dégrade, parce qu'on fait ça tout le temps dans Game of Thrones ».

Si vous voulez le vôtre, il faudra donc probablement le lustrer et le givrer pour qu'il s'intègre parfaitement aux décors froids et enneigés des Gardes de la Nuit.