Il recrée des visages célèbres sur des doigts

Voilà un artiste doué de ses 10 doigts !

Dito Von Tease est le surnom que cet artiste s'est choisi, en référence à Dita Von Teese, l'icône de la danse burlesque et experte en déguisements. C'est aussi un jeu de mot car Dito, en italien, signifie doigt. Il dit alors qu'il se cache derrière son doigt !

"De nos jours, nos doigts sont les «outils» que nous utilisons pour rester en contact avec le monde grâce à des écrans tactiles, des souris et des claviers. En un sens, nous sommes tous "cachés derrière un doigt" en naviguant sur internet et cette impression nous permet d'exprimer librement nos idées, nos opinions ou nos sensations. Il est probablement que, même dans la vie réelle, nous nous cachons derrière une image de nous : un masque que nous créons pour protéger l'unicité de notre empreinte digitale. Cela est encore plus vrai pour les célébrités, qui vivent de leurs masques. C'est pourquoi, je déguise mes doigts en personnages célèbres tirés des nouvelles, des événements historiques, des arts, de la politique, etc." déclare l'artiste.

Depuis qu'il publie son travail, le succès ne se dément pas. Des radios, des télé, Internet, des journaux et même des livres parlent de lui. Dito Von Tease a inspiré des campagnes publicitaires, attiré des collaborations avec des célébrités et a participé à des catalogues de galeries d'art à Londres et à Paris. Bravo à lui !

