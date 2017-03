Interview de Céline de Merci pour le chocolat

Si vous ne connaissez pas encore Céline, l'inspirante blogueuse du site Merci pour le chocolat, c'est le moment d'aller à sa rencontre.

Bonjour Céline ! Tu tiens le blog Merci Pour Le Chocolat qui parle de ton quotidien de maman de 3 enfants, de professionnelle d'Internet, de voyage, de création et de plein d'autres choses encore... Tu alimentes ce journal digital depuis combien de temps ?

Depuis plus de 10 ans, c’est fou, non ? Cela me classe directement dans la catégorie des dinoblogueuses !

Ce blog c'est quoi pour toi ? Un carnet de notes personnelles ? Un lien social ? Une carte de visite ? Un espace intime ?

C’est un peu tout ça à la fois : un carnet de bord, un recueil de souvenirs et d’anecdotes, et puis aussi une vitrine, car c’est par ce biais que la plupart de mes clients me contactent pour travailler (je suis créatrice de contenu - éditorial, photos, vidéos - freelance)

Tu as une ligne éditoriale précise ? Est-ce qu'il y a des choses que tu refuses de faire ou de dire ?

Pas vraiment, je parle surtout de ce que j’aime et de ce qui me touche. Je parle de ma famille, de ma vie de femme et de mère, et aussi de mes passions : les voyages, la photographie, la danse… Ma seule ligne de conduite : rester positive. J’évite comme la peste les sujets polémiques, tu ne me verras pas parler de politique sur mon blog par exemple. Non pas que cela ne m’intéresse pas, mais je ne suis pas suffisamment à l’aise dans ce registre pour me sentir légitime d’en parler.

Un blog est un espace personnel. Mais souvent il implique la famille et même parfois les amis. Comment arrives-tu à composer avec cette activité et les besoins de chacun ?

J’essaye au maximum de préserver leur intimité. Mes enfants et mon chéri par exemple ont des pseudos sur le blog, je ne veux pas dévoiler leur identité. De même, depuis le départ, je ne les montre pas en photo de face ou de façon suffisamment reconnaissable. Il arrive que l’on voit mon mari ou ma fille depuis qu’elle a 16 ans, mais c’est rare, et je demande systématiquement s’ils sont d’accord avant de le faire. Autre point très important pour moi, je ne raconte pas tout, je filtre selon ce qui risque de les mettre mal à l’aise ou quand ils estiment que c’est trop intime.

Tu t'es lancée dans l'aventure du bullet journal cette année. Peux-tu nous dire où tu en es ?

Je viens de vérifier, j’en suis à la page 142, on peut dire que je suis une BuJo addict ! Blague à part, je l’utilise absolument tous les jours, c’est un outil très précieux pour moi. J’ai gagné en efficacité et surtout en temps de cerveau disponible depuis que j’ai créé mon Bullet Journal : j’y écris tout tout tout ce dont j’ai besoin.

C'est quoi pour toi l'amitié ? As-tu UNE grande amie écétou? Es-tu de ces gens qui fonctionnent en groupe de super potes ? Butines-tu selon les envies et les besoins ?

Pour moi l’amitié c’est un grand melting pot(es), je serais incapable de n’avoir qu’UNE amie. Je jongle donc avec pas mal de cercles d’amis différents tout en restant très proche de chacun. Je les aime pour la richesse de leurs différences… Mon critère pour définir l’amitié, c’est la possibilité d’être 100% moi-même avec eux, avec mes qualités et mes défauts, et qu’ils m’acceptent comme je suis.

Peux-tu nous donner la définition d'une bonne soirée ?

Passer un moment joyeux et festif avec ceux que j’aime, avec de la bonne musique, de la bonne nourriture et de grands éclats de rires.

Tu es beaucoup sur Internet. Est-ce que tu vois des changements d'attitudes et de contenus depuis ces dernières années ?

Oui, il est loin le temps des blogs persos et des forums où on papotait de tout et de rien et où rencontrait plein de nouvelles personnes. Désormais, dans la blogosphère et sur les réseaux sociaux, tout est plus calculé et professionnalisé, il n’y a plus la candeur et la naïveté des débuts. On mise tout sur l’image et moins sur les textes, il faut que ça soit facile, que ça aille plus vite. Mais c’est une évolution assez logique je pense, qui a aussi souvent pour conséquence une hausse de la qualité des contenus en terme d’esthétique et de technique… Le chemin est encore loin d’être fini.

Tu es passionnée par la danse. Mais il y a-t-il un sport qui t'attire et dans lequel tu ne t'es jamais lancée ?

Il y a 3 mois je t’aurais répondu le yoga, mais j’ai commencé en janvier, toute seule chez moi, devant mon ordi ! Sinon j’aurais bien aimé faire de l’équitation, mais j’ai une trouille bleue des chevaux !

Les citations sont à la mode. Peux-tu nous dévoiler trois citations qui résonnent en toi ?

Je ne suis pas une fille à citation, car je les oublie aussi vite que je les lis ! Là par exemple je n’en ai qu’une qui me vient à l’esprit, c’est « demain je me lève de bonheur »… J’aime bien « qui vivra verra », aussi.

Merci d'avoir répondu à ces questions. Allez, une petite dernière pour la route ? Qu'est-ce qui te met immédiatement de bonne humeur ?

La perspective d’un nouveau voyage ! Et de façon plus quotidienne, quand l’un de mes enfants raconte une blague ou fait un jeu de mot un peu pourri, et que toute la famille se met à rire ensemble ! Merci pour ces questions !

* * * * * *

On vous laisse sur quelques jolies photos du compte Instagram de Céline, parce qu'en plus d'être une blogueuse inspirante, Céline est aussi une chouette photographe :)