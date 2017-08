J'ai osé... Me teindre les cheveux en rose !

J'en rêvais depuis mes 4 ans. Après différentes mèches et tie and dye, j'ai franchi le cap et teint l'intégralité de mes cheveux en rose. Verdict ?

Les colorations capillaires et moi, c'est une grande histoire d'amour. Depuis mes 14 ans, j'aime changer de couleur, et je suis passée par à peu près tout. Mais adopter une couleur quand on est ado, et une quand on est adulte, ce n'est pas la même chose. A 27 ans, allais-je vraiment assumer mes cheveux roses comme je le faisais au lycée ? Bonne question…

Jusqu'à présent, j'avais un peu triché. J'avais fait les pointes, ou les mèches du dessous. Plus osé qu'une couleur classique, certes, mais rien qui ne soit impossible à dissimuler non plus. Jusqu'à il y a quelques jours. J'ai sauté le pas, et je me suis lancée à me teindre l'intégralité des cheveux.

Etant brune, j'ai commencé par décolorer mes cheveux. Ayant l'habitude, je l'ai fait moi-même, mais je ne saurais trop vous recommander de le faire faire chez un pro si vous en avez l'occasion, surtout si vous n'êtes pas sûrs de vous. Une fois la décoloration faite, impossible de reculer. Je me lance et j'applique la couleur (Hot Pink chez Manic Panic, une coloration vegan et non testée sur les animaux, qui fait les cheveux tous doux !).

Une heure plus tard, on rince et le résultat est là : une couleur vibrante et qui sort clairement de l'ordinaire. Sur le coup, j'étais extatique. Le lendemain, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir quelques doutes, mais ces derniers sont rapidement effacés, d'autant que tous mes copains ont adoré. Reste à voir la réaction de mes collègues de travail en revenant au bureau, et celle de mes parents, pourtant habitués à mes folies capillaires. Mais une chose est sûre : je n'ai aucun regret !