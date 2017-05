J'ai testé... La coloration spéciale brunettes Splat Midnight

Une coloration qui permet aux brunes d'avoir les cheveux bleus, violets ou rouges sans passer par la case décoloration ? Il fallait que j'essaye.

Les colorations capillaires et moi, c'est une grande histoire d'amour. J'ai commencé à l'âge de 15 ans avec des mousses, et depuis, je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel : noir, violet, bleu, rouge, rose, vert... C'est bien simple, je ne m'imagine plus sans mes mèches multicolores. Le seul problème ? A chaque fois, il faut repasser par la décoloration, sinon, la couleur ne prend presque pas sur mes cheveux bruns.

Sur les sites américains, j'avais entendu parler d'une nouveauté de la marque Splat Midnight : une coloration spécialement conçue pour teinter les cheveux bruns, sans décoloration. Introuvable en France, j'ai profité d'un passage aux Etats-Unis pour en acheter une bouteille, qui devait rendre mes cheveux violet vibrant. Autant vous dire que ça a été un échec cuisant.

Comme indiqué sur la bouteille, j'ai appliqué la coloration (à la texture un peu gélifiée, qui coule de tous les côtés) sur mes cheveux. J'ai laissé poser entre 45 minutes et une heure, avant de passer à la case shampoing. Première constatation ? Ma baignoire a changé de couleur. Le fait de rincer la coloration a suffit à teinter la faïence, et il a fallu de l'huile de coude (et une bonne dose de javel) pour tout faire disparaître. Deuxième constatation : ma peau est violette. Mon cou, mes épaules, mes poignets, mon crâne. Shampoing, gel douche, démaquillant, alcool à 90 : rien à faire, ça ne part pas.

Mes cheveux, en revanche ? Rien. Pas un reflet, pas une once de couleur violette ne semble avoir adhérée à ma fibre capillaire, y compris sur les mèches plus claires. Alors, si vous étiez tentées, mesdames, abstenez-vous !