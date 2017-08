J'ai testé : l’application Duolingo

Et si apprendre une nouvelle langue devenait un jeu d’enfant !

Vous rêvez d'apprendre le japonais mais n'avez jamais osé vous lancer ? Vous avez besoin de bases en allemand mais trouvez les prix des cours particuliers trop élevés ? Pas de doute, Duolingo est fait pour vous !

Pour progresser en italien, j'ai utilisé l'application pendant 1 an, et les résultats sont vraiment concluants. À moi les ragazzi italiani !

Tout d'abord, le concept a été pensé directement sous forme d'application ce qui rend la plateforme très accessible. L'appli est gratuite et disponible sur WindowsPhone, Androïd et iOs. Plus d'une vingtaine de langues sont disponibles, des plus communes comme l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol mais aussi des moins courantes comme l'hébreu, le gallois, le catalan, le guarani…

Duolingo est très ludique ce qui rend l'application très facile à utiliser. L'utilisateur doit définir l'objectif qu'il a l'intention de réaliser chaque jour (par exemple 1, 2 ou 3 séries), chaque série correspond à 20 questions et mélange de la traduction, du vocabulaire, de la répétition orale, de la compréhension orale…

Au fur et à mesure de votre évolution, vous débloquez de nouvelles séries. Duolingo surveille votre progression et s'adapte à cette dernière. Ainsi, il vous invite souvent à réviser des séries que vous n'avez pas ouverte depuis longtemps.

Bref, autant vous dire que Duolingo est un compagnon de qualité pour tous ceux et toutes celles qui voudraient progresser en langue !

Pour conclure avec une note rigolote, les phrases peuvent parfois être très amusantes :