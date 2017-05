J'ai testé… Le sextoy La Tour est Folle

Un sextoy en forme de tour Eiffel peut-il vraiment nous faire grimper au rideau ?

Exit, le bon vieux sextoy en forme de pénis. Pour faire vendre (et un peu pour nous faire rire), les fabricants de vibromasseurs n'hésitent pas à créer des jouets coquins aux formes pour le moins originales. A l'instar par exemple de ce drôle d'objet : un gode en forme de Tour Eiffel. Patriotisme oblige, je n'ai pas pu résister à l'idée de tester ce sextoy qui a la réputation d'être le jouet coquin "le plus français du monde". En honnêtement ? Je suis déjà convaincue !

Côté prise en main, ce sextoy est déjà ultra-agréable. Sa couleur rose vif, 100% girly, nous rappelle vaguement celle des accessoires de Barbie®, mais c'est surtout sa matière qui séduit : il est réalisé en silicone hypoallergénique et possède un toucher velours. On est bien loin de l'aspect plastique de certains godemichés : une excellente nouvelle !

La taille, en revanche, peut surprendre. Cette (pas si) petite tour Eiffel mesure en effet 22 centimètres de hauteur : bien plus que le pénis moyen en érection donc, même si la circonférence est quant à elle nettement plus… abordable. On aime également les différents niveaux de vibration (faibles, moyennes, intenses, continues, en vagues…), qui permettent de varier les sensations et son étanchéité, qui permet de l'utiliser sous la douche (on vous le conseille !).

Et niveau sensation, ça donne quoi ? Que du plaisir ! La douceur de l'objet et les vibrations en font un parfait stimulateur clitoridien, tout en évitant les irritations. Les "pieds" de la tour permettent une prise en main facilitée : on peut donc l'utiliser également en pénétration, sans avoir à faire preuve de trop de souplesse ou d'agilité. Alors, si on ne l'exposera peut-être pas tel un bibelot dans notre salon, ce vibro pas comme les autres a désormais définitivement sa place dans une chambre à coucher !

Sextoy La Tour est Folle, 29,90 euros.