J'ai testé les célèbres rouges à lèvres Kylie Jenner

Toutes les beautystas ne jurent que par le maquillage de la benjamine du clan Kardashian Jenner. Mais la hype est-elle justifiée ?

Jusqu'à il y a quelques années, les choses étaient assez simples : les rouges à lèvres étaient sous forme de bâton, les gloss sous forme de tubes, avec un applicateur. Mais la donne a changé, et désormais, de plus en plus de rouges à lèvres s'appliquent comme les gloss de notre enfance. De nombreuses marques (Kat Von D, Nyx Cosmetics, Revlon…) s'y sont mises, mais dans le genre, les rouges les plus connus sont sans aucun doute ceux de Kylie Cosmetics.

Cette marque est la création de la petite sœur de Kim Kardashian et de Kendall Jenner. Mais cette célébrité suffit-elle à expliquer pourquoi chaque nouveau lancement se solde par une rupture de stock quasi instantanée ? Pour le savoir, j'ai décidé de programmer mon réveil (avec le décalage horaire, le lancement des nouveautés se fait vers 3h du matin en France) et commandé quelques exemplaires.

Etape 1 : la commande, le prix, les frais

Le site est plutôt facile à utiliser, même pour les personnes qui ne parlent pas très bien l'anglais. En quelques clics, on choisit les éléments à glisser dans son panier, on passe commande, et c'est réglé. Selon les périodes de l'année, les frais de port sont offerts. Sinon, pour la France, comptez environ 10 dollars pour une commande (plutôt raisonnable, quand on sait que les produits viennent des Etats-Unis).

En revanche, attention : si vous n'avez pas de chance, vous pouvez vous retrouver à payer des frais de douanes particulièrement élevés. Mais ça, impossible de le savoir à l'avance !

Etape 2 : le test

En moyenne, comptez une dizaine de jours pour recevoir votre commande. Ce qui est plutôt rapide compte tenu de la distance. Les paquets sont soignés, les produits bien emballés. Et les produits en eux-mêmes, alors ? A l'ouverture du tube, on est tout de suite pris par l'odeur. Ce parfum de fraise ultra-chimique ? Certains adorent, mais moi je déteste.

L'application, elle, est plutôt pratique. Et à ma grande surprise, la formule n'assèche pas les lèvres. En revanche, mieux vaut avoir une bouche nickel, sinon, la moindre peau morte est mise en relief ! La tenue est, quant à elle, à la hauteur de la promesse. Si le rouge à lèvres peut filer lorsque l'on mange, pour le reste, il tient sans aucun problème. Mais peut-être pas au point d'investir 30 dollars dans un lip kit…