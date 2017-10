J'ai testé : les chewing-gums macaron et crème brûlée signés Air France

Quand Air France se lance dans la confiserie, c'est pour dévoiler des chewing-gums au goût atypique. Mais alors, qu'est-ce que ça donne ?

Quand on pense "Chewing-gum", on pense généralement à des parfums tels que menthe, ou chlorophylle. Des choses fraîches, histoire de rafraîchir notre haleine, en somme. Mais visiblement, Air France a eu une idée différente. La compagnie aérienne a développé des chewing-gums pour aider les passagers à ne pas avoir les oreilles bouchées au décollage ou à l'atterrissage. Mais plutôt que de miser sur des saveurs classiques, Air France a misé sur l'originalité.

Le résultat ? Des chewing-gums inspirés par des desserts français emblématiques : la crème brûlée et les macarons à la pistache ! Plutôt étonnant, non ? Les chewing-gums en question sont en vente sur la boutique en ligne Air France ou dans la boutique Colette pour 3,50 euros, mais aussi dans les salons de la compagnie aérienne à Roissy Charles de Gaulle et Orly. Ils seront également distribués aux passagers des vols Paris-Los Angeles, Paris-San Francisco et Paris-Mexico.

Mais alors, que valent ces gourmandises ? Il faut bien l'avoir, avant de les goûter, l'appréhension était au rendez-vous. Et pourtant, le goût crème brûlée n'est pas désagréable. Il se rapproche effectivement du dessert, même si sans la texture dudit dessert, difficile de vraiment s'y habituer. En revanche, la version parfumée au macaron est tout simplement écoeurante, très désagréable. Dans les deux cas, le résultat est très sucré, et il est difficile de s'habituer à un chewing-gum qui ne donne pas un effet "frais". Pas totalement convaincant, donc !