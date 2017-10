J'ai testé… Les masques capillaires made in Sephora

Les masques en question nous promettent des cheveux tous doux. Alors, verdict ?

Depuis déjà quelque temps, Sephora a sorti plusieurs types de masques à destination de ses clients. Des masques en tissu pour le visage, les cernes, les lèvres, mais aussi pour les mains et les pieds. Leur dernière nouveauté ? Un concept similaire pour nous faire une chevelure toute douce. Mais est-ce vraiment efficace ?

En tout cas, niveau application, c'est on ne peut plus simple. On ouvre le petit sachet, et on applique le contenu sur nos cheveux secs. Attention : si vous avez les cheveux longs, il n'y en aura pas assez… C'est bien le problème ! Ensuite, il ne nous reste plus qu'à enfiler la charlotte, et à passer une bonne nuit de sommeil.

Bon, soyons honnête : niveau look, c'est ridicule. D'ailleurs, si vous ne vivez pas seul, la personne qui partage votre vie va probablement bien se foutre de votre gueule. Mais bon, c'est le jeu, et c'est vrai que le résultat n'est pas jojo sur le coup. L'important, c'est la douceur de nos cheveux le lendemain.

Au réveil : on file sous la douche pour se laver les cheveux. Le produit a pénétré la fibre capillaire, et notre chevelure ressemble à de la paille… Jusqu'au moment où l'on rince. Là, la douceur est au rendez-vous ! Un petit brushing, et vous voilà prêts à partir. Vos cheveux sont doux, soyeux, lumineux. Le tout pour 3,95 euros ! Plutôt pas mal, non ?

Il existe pour l'instant quatre types de masques : lissant / anti-frisotti, réparateur, fortifiant ou pour les cheveux colorés. Mais connaissant Sephora, ils pourraient bien étendre leur gamme rapidement.