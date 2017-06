Jam, Jam, Jam… Des idées selon vos envies

Jam, c’est LE contact qui te propose des sorties et des bons plans autour de toi n’importe où et n’importe quand.

Jam c’est l’intelligence artificielle mise au service des étudiants désireux de s’aérer et de découvrir de nouveaux endroits.

Jam est disponible 24/24, sur Messenger et te fait la conversation « à la carte ». Que tu recherches un job, un bar sympa, un restau ou un bon plan sortie ? Il te répond et s’adapte à tes besoins.

Établie à Paris, la jeune startup lancée en avril 2015 par Marjolaine Grondin (diplômée de Sciences Po et de HEC) et Loïc Delmaire (ingénieur diplômé de l'Ensiie) a déjà réalisé deux importantes levées de fonds auprès d'investisseurs.

Son concept est attractif et facilite la vie étudiante en proposant selon les orientations et le style de sorties recherchés, LE bon plan. L’équipe s’agrandit et, avec la nouvelle génération de l’ère du tout au numérique, influence le monde des sorties. La Bringue –page Facebook spécialisée dans la promotion Evènements électroniques- s’y est d’ailleurs récemment mise !

Un concept qui séduit donc…