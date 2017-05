Kim Kardashian se moque du bodyshaming !

Ces derniers temps, Kim Kardashian est à nouveau la victime d’une importante vague de bodyshaming.

Comme à l’accoutumée, ce sont ses formes qui sont la cible d’une certaine presse (essentiellement des tabloïds), qui considère que ses rondeurs font d’elle une célébrité visiblement sur-évaluée. La cellulite apparente sur ces photos prises par un paparazzi serait un véritable problème.

Voici le genre de tweets et d’articles que la star doit supporter depuis quelques jours :

Kim Kardashian may be past her prime pic.twitter.com/0KcOoZkbXs — Aaron Muccino (@TheATMBlog) 25 avril 2017

On ne reviendra pas sur le harcèlement dont fait preuve Kim Kardashian depuis des années, en particulier sur son physique, mais on notera par contrela capacité qu’elle a acquise, au fil des années, pour répondre à ses détracteurs dans une certaine décontraction.

Elle a en effet répondu sur Snapchat, à la publication de ces clichés par un Snap moqueur, en portant à nouveau ce maillot Dior si décrié.

Le snap en question :

Kim Kardashian milite régulièrement pour lutter contre le bodyshaming en général, elle n’hésite jamais à se monter au naturel, que ça soit dans son show TV, ou sur ses réseaux sociaux. Il lui arrive même de s’en moquer, toujours avec bienveillance.

Une fois encore on comprend que dès qu’une personnalité se montre plus proche des gens « normaux », par un physique classique et une attitude normale, elle se fait clasher sur Internet et par la presse. On regrettera donc que les mentalités n’évoluent pas plus rapidement sur ces sujets-là !