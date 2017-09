L'ail et le basilic s'invitent à Tours !

On a testé la Foire à l’ail et au basilic, on vous raconte :

Tous les ans, depuis le moyen âge, a lieu le 26 juillet, jour de la Sainte-Anne, la foire à l’ail et au basilic.

Ce jour-là, tout le cœur de la ville s'embaume d'un délicieux parfum dans la joie et dans la bonne humeur, on peut venir découvrir de nouvelles variétés de plantes. Nous nous y sommes donc rendus dans l'espoir de trouver de quoi agrémenter nos balcons !

Si vous connaissez Tours, vous auriez été dépaysés pendant un instant. La place du monstre était métamorphosée en un champs de basilics de toute sorte qui s'étendait entre les terrasses des restaurants.

Le basilic dans tous ses états

Lorsque l'on s'approche des étals, on y trouve différentes variétés... parfois étonnantes ! Le basilic de Marseille, le basilic cannelle...

Et d'ailleurs, saviez-vous qu'en plus d'agrémenter vos salades et autres plats avec fraîcheur, le basilic a de nombreuses vertus pour notre organisme ? En infusion, il est très efficace contre les maux de ventre (notamment les flatulences, prenez-en de la graine !). Anti-inflammatoire, désinfectant en bain de bouche par exemple) mais aussi recommandé pour ses vertus sédatives (contre les insomnies, l'anxiété...). Alors la prochaine fois que vous ne vous sentirez pas en forme olympique, ne lésinez pas sur le basilic ! (si vous ne savez pas très bien l'intégrer à vos plats, alors misez sur la traditionnelle salade de tomates, mozzarella et basilic frais ! Elle ne vous décevra jamais !).

L'ail à toutes les sauces

Quant à l'ail, et bien nous avons bien ri ! Il y en avait de toute forme, couleurs et taille, mais le plus drôle reste dans leur appellation. Personnellement j'ai beaucoup apprécié la « goulurose », qui au passage n'était pas si goulu que son nom le laisse à penser...

Trêve de plaisanterie puisque l'ail ne sert pas seulement à repousser le mauvais œil (#Dracula) mais est un excellent ingrédient : antiseptique, anti-inflammatoire, anticholestérol, antioxydant, antiallergique et même... aphrodisiaque !

Alors si vous souhaitez passer une folle soirée avec votre conjoint/e, préparez lui/elle un savoureux cocktail à l'ail... mais réfléchissez-y à deux fois avant d'être forcé de faire chambre à part suite à l’envoûtante odeur qui se dégagerait de vos bouches...

Les restaurants jouent le jeu

Après avoir longuement déambulé, reniflé et fureté, la faim se faisait sentir parmi nos rangs. Nous réussîmes à atteindre la terrasse du « Frenchy's Burger » qui accueille toujours si bien. Et cette fois-ci, le restaurant, comme de nombreux autres, avait revêtit son menu spécial foire au basilic et à l'ail que nous nous sommes empressés de commander. Au menu, burger fait maison à l'ail confit, basilic, tomates, mozzarella avec ou sans steak pour les plus courageux dont la faim ne leur faisait pas froid aux yeux ! Un régal ! De fait, nous vous le recommandons vivement pour finir convenablement votre journée !

Bon pour cette année, c'est grillé pour vous, mais comme cet événement se perpétue depuis le Moyen-Âge, pas de soucis, vous pourrez en profiter vous aussi !

Bonne rentrée à tous, n'hésitez pas à abuser du basilic (pas trop de l'ail par pitié pour l'odorat de votre entourage), et chouchoutez bien vos jardinières !