L'artiste japonais Gaku sculpte les légumes de manière impressionnante

Les légumes sont en habits de fête après leur passage entre les mains de cet artiste !

Avec minutie et patience, Gaku évide de simples fruits et légumes ordinaires pour les transformer en oeuvre d'art.

Parfois, il privilégie des motifs graphiques et d'autres fois, il opte pour des sculptures plus représentatives, comme ce dragon banane ! Quel travail ! La plupart de ces modèles sont dérivés de motifs japonais traditionnels. Par exemple, les dessins taillés dans la carotte, la pomme ou le brocoli de Gaku s'inspirent du design floral asanoha de l'art japonais. Ce motif a la forme de 6 diamants. Comme son nom japonais l’indique (asa=chanvre, ha = feuille) il s’agit en fait de la représentation de 6 feuilles de chanvre stylisées. Le chanvre a longtemps été la plante la plus utilisée pour fabriquer du tissu car le coton est arrivé très tard au Japon.

On est admiratif !

人参彫りました。 このデザイン終わり 次のデザインに挑戦しよう #カービング #vegetablescarving #carving #和柄 #日本 #Japan #人参 #彫刻 Une publication partagée par 岳 (@gakugakugakugakugaku1) le 19 Oct. 2016 à 5h10 PDT

❄ リンゴでよく見る、点々をラディッシュでやってみたけど、大きさがバラバラ、もっと精度あげんと。 右下はミミズクのつもり #カービング#ベジタブルカービング #野菜彫刻#彫刻#carving#vegetablecarving #vegetable #radishcarving Une publication partagée par 岳 (@gakugakugakugakugaku1) le 24 Janv. 2017 à 20h38 PST

バナナがマイブーム #カービング#ベジタブルカービング#フルーツカービング#フルーツ#バナナ#bananacarving#banana #野菜彫刻#彫刻#carving#vegetablecarving #vegetable #fruitcarving#fruit Une publication partagée par 岳 (@gakugakugakugakugaku1) le 19 Févr. 2017 à 20h38 PST

流行りのブロッコリー #カービング#ベジタブルカービング#フルーツカービング#フルーツ#ブロッコリー#和柄 #ソープカービング #野菜彫刻#彫刻#carving#vegetablecarving #vegetable #fruitcarving#fruit Une publication partagée par 岳 (@gakugakugakugakugaku1) le 15 Févr. 2017 à 20h50 PST

大根で鯉 もっともっと上手くなりたい、カービングは最高に楽しい#vegetablescarving #鯉 #大根 #カービング Une publication partagée par 岳 (@gakugakugakugakugaku1) le 29 Août 2016 à 5h23 PDT