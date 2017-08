L'astuce ultime pour ne pas avoir de sable collé aux pieds toute la journée

La plage, on adore. Mais le sable qui nous colle à la plante des pieds et s'incruste entre nos orteils, beaucoup moins. Et si on vous disait qu'il existe une astuce pour s'en débarrasser facilement ?

A la plage, il n'y a rien de pire que le sable. Sur le coup, on adore sa douceur sur notre peau, et puis ce côté qui fait tellement vacances ! Mais dès qu'on quitte le bord de l'eau, c'est la galère. Ça colle, ça gratte, et à moins de prendre une longue douche, il est difficile de s'en débarrasser efficacement. Bref, c'est l'horreur.

Depuis toujours, on s'escrime à tout faire partir à grand renfort de frottements, sans jamais atteindre 100% d'efficacité. Et ce, alors qu'il existe une astuce toute simple. Tellement simple qu'on se demande comment on a pu ne pas y penser plus tôt : il suffit d'utiliser du talc.

Car oui, si le sable nous colle autant à la peau, c'est à cause de l'humidité (transpiration, eau de mer, ou encore celle contenue dans la crème solaire). Le talc va venir absorber cette humidité, et sans elle, le sable va se décoller tout seul. Plus simple, tu meurs ! Il suffit de saupoudrer la poudre blanche sur ses pieds, de patienter une petite minute, et de frotter délicatement. Et hop ! Plus le moindre grain de sable n'adhère à votre peau. Vous pouvez donc remettre vos chaussures sans le moindre problème, et sans risquer les irritations.

On aurait vraiment voulu connaître cette technique avant… Pas vous ?