L'eye-liner Harry Potter est tout simplement magique

Les fans de Harry Potter peuvent désormais avoir un maquillage parfait.

Décidément, le merchandising Harry Potter ne s'arrêtera jamais. On pourrait croire que, des années après la sortie du dernier livre et du dernier film, la hype se serait calmée. Mais c'est loin d'être le cas. Et ce n'est pas plus mal, d'ailleurs, puisque cela plaît définitivement aux fans de la saga, prêts à collectionner le moindre objet en rapport avec leurs héros.

Depuis quelques mois, la grande tendance est de lier Harry Potter et le maquillage. Une palette en création a déjà remporté un succès fou (avant même sa sortie), et les beautystas s'arrachent les pinceaux en forme de baguette magique. Cette fois-ci, c'est au tour de l'eye-liner de s'inviter dans nos trousses à maquillage. Quoi que l'objet ressemble presque à un élément de déco !

Et pour cause, cette création signée Storybook Cosmetics prend la forme d'une petite plume dorée, qui vient se tremper dans un pot d'eye-liner (et non pas dans de l'encre comme celle utilisée par nos amis sorciers) qui ressemble à la fiole d'une potion. Le tout est proposé dans une jolie petite boîte en métal bleue et dorée. Et le mieux, dans tout ça ? Le maquillage est waterproof, vegan, garanti sans gluten (Oui, apparemment, cela ce fait maintenant), et non testé sur les animaux.

Notre seul reproche ? Son prix. Comptez 39 dollars, soit environ 33 euros. Un prix assez élevé compte tenu du produit, mais qui ne devrait pas décourager les acheteurs pour autant.