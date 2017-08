L'huile de coco, mon nouvel essentiel

Depuis que je l'utilise, c'est bien simple, je ne peux plus m'en passer !

Un peu partout sur Internet, on vante les mérites de l'huile de coco. En cuisine, bien sûr, mais aussi en beauté : on lui prête des vertus anti-âge, hydratantes, nourrissantes, pour les cheveux comme pour la peau. Mais est-ce vraiment efficace ?

Il y a quelques années de cela, j'avais passé une semaine à n'utiliser que de l'huile pour me démaquiller, et depuis, cette habitude m'était restée. Mais depuis peu, j'ai substitué mon huile végétale habituelle pour de l'huile de coco, achetée en super-marché. Première surprise : sa forme est solide. Mais il suffit de la chauffer un peu dans ses mains pour qu'elle ne retrouve sa texture liquide. Côté démaquillage, c'est hyper efficace, y compris contre du make-up waterproof.

Et surtout, ça sent bon ! L'odeur est exactement celle des gourmandises Raffaello de Ferrero : sucrée, délicieuse… Quoi que parfois un peu écoeurante. Bien sûr, après l'huile, j'utilise toujours un peu d'eau micellaire pour éviter de garder la peau grasse toute la nuit. Mais l'avantage, c'est que la peau reste toute douce, rebondie, soyeuse : que du bonheur !

Pour ce qui est des cheveux, c'est la même chose : j'applique l'huile de coco sur toute ma chevelure le soir, avant de me coucher, sous une charlotte (potentiel sexy : 0% !), pour lui laisser le temps d'agir. Le matin, on se lave les cheveux avec soin pour retirer les résidus, un petit masque pour booster le tout, et hop : à vous la crinière toute douce, les boucles qui rebondissent (si vous avez les cheveux bouclés, bien sûr), exit la tignasse difficile à démêler. Décidément, l'huile de coco a tout bon et tout à fait sa place dans notre routine beauté !