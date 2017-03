La Chouette Échoppe, à découvrir de toute urgence !

Totalement à contre-courant de la standardisation et du gaspillage, La Chouette Echoppe confectionne une décoration responsable porteuse de sens et des bijoux originaux pleins d'émotion.

Qui n’a jamais été fasciné par les objets et meubles anciens de ses grands-parents ?

C’est justement de là que la créatrice de l’eshop La Chouette Échoppe Amélie Rombauts a cultivé sa passions pour le vintage et l’ancien. En explorant les vide-greniers, brocantes, et autres encombrants qu’elle est parti à la recherche de trésors.

En retapant et modernisant les meubles vintage depuis son plus jeun âge, Amélie Rombauts a compris plus récemment que la beauté de l’ancien se trouvait dans toutes les vies qu’un meuble ancien pouvait avoir.

Soucieuse du développement durable et du zéro déchet, Amélie a donc donné à sa marque La Chouette Échoppe une inscription assumée dans le “slow living”.

Son site regorge de pépites : chaises Baumann, vitrines en formica, desserte à vinyles, vaisselle vintage, rotin, meubles 50’s etc etc.

Et à l’heure où tous les intérieurs se ressemblent, La Chouette Échoppe apporte un joli courant d’air frais mais résolument vintage !

À découvrir de toute urgence !