La confiture au rosé, délice de l'été ?

Vous aimez le rosé ? Vous êtes en quête de nouvelles sensations ? Cette nouvelle façon de déguster la boisson alcoolisée devrait vous intriguer...

En été, il n'y a rien de tel que de déguster un bon verre de rosé bien frais. D'ailleurs, afin de varier les plaisirs, chacun a sa recette. Certains boivent leur rosé glacé comme un granita, d'autres avec des rondelles de fruit façon punch, ou encore mélangé à du Spritz pour un cocktail très estival.

Il existe même de la glace au rosé pour ceux qui aiment les desserts légèrement alcoolisés ! Mais la version du rosé que personne n'attendait, c'est bien celle façon confiture... Oui, vous avez bien lu ! Une marque qui porte le doux nom de "Drunk Jelly" vient de dévoiler une confiture réalisée à base de la boisson alcoolisée la plus populaire.

Alors non, cette confiture n'est pas vraiment le genre que l'on peut déguster au petit dej avec ses tartines et son café. En revanche, elle est parfaite pour se régaler avec du fromage, ou encore de la charcuterie. Plutôt pas mal pour un apéro original, non ? D'autant plus que, avec cette recette, vous ne risquez pas d'être ivre : malgré son nom, la "Drunk Jelly" ne contient pas la moindre goutte d'alcool. Ce qui signifie que même les femmes enceintes ou les personnes qui doivent conduire peuvent en consommer, pour profiter du goût de l'alcool, sans les désagréments.

Et si le rosé n'est pas trop votre truc, sachez qu'il existe des versions au Moscato, au Pinot Grigio ou encore au Chardonnay. Chaque pot coûte entre 6 et 9 dollars sur le site de la marque !