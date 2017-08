La déco Harry Potter arrive chez Primark !

Et si vous mettiez un peu de magie dans votre intérieur ?

Notre passion pour Harry Potter n'a pas de limite. On a lu, relu et re-relu les livres, dévoré les films à l'occasion de plusieurs marathons, rêvé de recevoir notre lettre pour Poudlard… Et l'univers des sorciers, absolument magique, continue à nous fasciner. A tel point que les marques font tout pour nous faire plaisir en proposant régulièrement du merchandising inspiré par la saga.

Sur la liste des plus efficaces, on retrouve Primark. L'enseigne britannique propose régulièrement des tenues inspirées par Harry Potter. Les maisons de Poudlard, les personnages… Et on retrouve de tout ! Des pulls, des tee-shirts, des pyjamas… Mais cette fois-ci, la marque va encore plus loin en proposant de la déco !

Au programme cette fois-ci ? Des plaids moelleux, des coussins aux couleurs des maisons, des mini-chaudrons en guise de tasse, une guirlande lumineuse inspirée par les bouteilles de potion, ou encore un panneau lumineux avec l'une des plus célèbres citations de la saga : "Happiness can be found even in the darkest of times. If only one remembers to turn on the light."

Le mieux dans tout ça ? La collection est proposée à tout petit prix, puisque tous les différents éléments sont proposés pour moins de 10 euros ! De quoi nous donner envie de laisser libre cours à notre passion pour Harry Potter, et de craquer pour tous les éléments.

La collection de déco Primark x Harry Potter débarquera dans les enseignes britanniques le 14 août 2017. Pour la France, il faudra encore patienter un petit peu, mais cela ne saurait tarder !