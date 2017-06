La mangue: la solution pour la contraception unisexe ?

Qui ne chérit pas la mangue ? Quoi qu’il en soit, si elle réussit son pari, vous n'aurez plus le choix !

La mangue… Que dire de plus ! Rien qu’en prononçant son nom je m’en lèche les babines !

Mais la mangue, en plus d’être mon fruit préféré, serait la solution de la méthode contraceptive unisexe ! En effet, un de ses composants posséderait une faculté contraceptive 100% naturelle !

Une équipe de scientifiques ont mené des recherches et affirment qu’il serait possible, à l’aide du fruit, de créer une nouvelle pilule contraceptive naturelle et non hormonale. Munchies, un groupe de chercheuses basé en Californie explique que le lupéol et la pristimerine ont, ensemble, la capacité de bloquer la fertilisation de l’ovule par le sperme.

Un autre avantage : étant unisexe, la femme ne serait donc pas obligée de couvrir systématiquement ses arrières ! Par ailleurs si cette dernière prenait cette responsabilité, la prise pourrait se faire jusqu’à 6 heures après le rapport et ne serait pas à répéter tous les jours !

En outre, la mangue n’est pas le seul aliment à en contenir, on ajoutera à la liste olives et raisins qui contiennent également ces molécules.

Que la force soit avec la mangue et ses compatriotes !