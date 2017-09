La recette parfaite pour des cookies en 15 minutes chrono

Une petite fringale ? Si vous avez les ingrédients nécessaires, réaliser ces cookies ne vous prendra que quelques minutes.

On n'est jamais à l'abri d'une petite faim, d'une envie de sucré. Mais sans gâteaux dans son placard, que faire ? Facile. Avec quelques ingrédients que presque tout le monde a dans sa cuisine, il est possible de réaliser des cookies en 15 minutes chrono.

Les ingrédients :

150 grammes de beurre

80 grammes de pépites de chocolat

1 pincée de sel

1 oeuf

1 pincée de levure

90 grammes de sucre

La marche à suivre

Préchauffez le four à 180 degrés. Pendant ce temps, mélangez d'un côté les ingrédients secs (farine, levure, sucre, pépites de chocolat). Faites ramollir le beurre au micro-ondes, et ajoutez-y l'oeuf. Battez le tout, ajoutez le mélange sec, et mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène, qui colle légèrement.

Placez une feuille de papier cuisson sur une plaque, et déposez des petites boules de pâte à intervalles réguliers. Pendant la cuisson, le beurre va fondre, et vos cookies vont s'étaler. 10 minutes au four, c'est tout ce qu'il faut pour que la cuisson soit parfaite. Sortez-les du four, faites-les refroidir pendant deux petites minutes le temps qu'ils durcissent. Et voilà : des cookies croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. A déguster avec un verre de lait chocolaté pour encore plus de gourmandise !

Bon appétit !