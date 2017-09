La recette super-facile des samoussas vegans

Si vous êtes en quête d'une recette facile pour vos amis qui ne mangent pas de viande, la voici !

Lorsque l'on est omnivore, on est toujours un peu embêté au moment d'inviter des copains végétariens ou vegan à manger. Il faut dire qu'on a tellement l'habitude de cuisiner avec de la viande, du poisson, des produits laitiers… Faire à manger pour un vegan, cela signifie ne pas utiliser de beurre, de miel, de lait… Mais avec un peu de réflexion, ce n'est pas si compliqué !

Les ingrédients pour 16 samoussas vegan

300 grammes de lentilles corail

1 tomate

1 pincée de sel

1 cuillère à café d'épices au choix (curry, gingembre, safran…)

50 ml de crème de coco

La marche à suivre

Dans une casserole, faites bouillir de l'eau avec du sel et des épices (personnellement, j'utilise du curry et une pointe de gingembre en poudre, mais à vous d'innover !). Quand l'eau bout, ajoutez les lentilles corail et laissez cuire pendant une quinzaine de minutes. 2 minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez la tomate coupée en petits dés.

Égouttez soigneusement le tout pour enlever un maximum d'eau et ajoutez la crème de coco.

Placez le mélange dans vos feuilles de brick, pliez en triangle… Et voilà ! Il ne vous reste plus qu'à enfourner le tout au four pendant 8 min à 190 degrés, et à déguster. Bon appétit !