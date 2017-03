Cette blogueuse a pris le temps de répondre aux messages désagréables sur sa nouvelle silhouette et ça dépote !

Il y a quelques temps, Megan Jayne Crabbe a publié sur son compte Instagram un photomontage montrant à gauche une photo d'elle il y a deux ans et demi - quand elle vivait selon un régime alimentaire restrictif et quand elle faisait beaucoup de sport - et à droite une photo d'elle actuellement avec son corps plus voluptueux.

La jeune femme de 24 ans souhaitait montrer que si elle avait gagné du poids, elle avait également acquis un sentiment de liberté et d'amour-propre.

Megan a reçu beaucoup de soutiens et de félicitations, mais aussi plusieurs messages haineux de gens suggérant qu'elle avait "ruiné" son corps.

La jeune femme, qui dirige le blog Bodyposipanda, a publié à nouveau cette image en répondant aux commentaires désagréables et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a un super sens de la répartie et du bon sens !

Voici ses réponses. On vous laisse les apprécier.

1. "Donc vous venez de décider de ruiner votre corps ?"

- "Nan, je viens d'arrêter de me torturer tous les jours pour montrer une image qui ne me ressemble pas."

2. "Mais tu me paraissais en meilleure santé avant."

- « C'est drôle, tu me paraissais beaucoup plus intelligent avant de mettre au même niveau ma santé et mon poids et avant d'oublier que la santé mentale concerne la santé aussi."

3. "Vous auriez pu garder la même silhouette et aimer votre corps, vous n'aviez pas besoin d'engraisser pour cela."

- «J'aurais pu rester la même personne et demeurer dans le trouble de l'alimentation qui m'a presque tué quand j'avais 15 ans. J'aurais pu me faire mourir de faim et faire du sport obsessionnellement pendant des heures tous les jours, mais cela ne m'aurait jamais conduit à l'amour. Peu importe combien de poids je perdais, il y avait toujours toujours toujours quelque chose à haïr. Bien-sûr que les gens n'ont pas besoin de prendre du poids pour trouver de l'amour-propre, c'est juste que mon corps avait besoin d'être ainsi pour correspondre à ma liberté mentale. Aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est mon corps heureux."

4. "Mais vous ne pouvez pas être heureuse en vous regardant comme vous êtes maintenant, moi je ne pourrais jamais être heureux dans ce corps."

- "Je ne pensais pas que je le pourrais non plus, mais il s'avère que le bonheur n'est pas une taille. J'ai perdu beaucoup d'années à le croire. Désormais je ne cesserai pas de dire aux gens qu'ils méritent le bonheur exactement comme ils sont. "Ils méritent de s'aimer maintenant, pas dans 10 kilos de moins. Ils méritent cette liberté intellectuelle. Alors à chaque personne lisant ces mots je dis : J'espère que vous obtiendrez votre liberté aussi, quelle que soit la forme qu'elle emprunte. Je vais vous encourager à chaque étape du chemin."

Des milliers de personnes l'ont remerciée pour avoir tenu ces propos et pour le regard positif qu'elle porte sur son corps.

"Votre compte Instagram a eu une grande influence sur moi et, par conséquent, j'ai décidé depuis une semaine de cesser de me gâcher la graisse. Je suis tellement plus heureux déjà" a déclaré un de ses followers.

"Continuez d'être géniale. Vous êtes magnifique - vous semblez si en bonne santé et heureuse. Vous rayonnez."

Un autre a ajouté: «Vous êtes un être humain absolument magnifique et je suis si heureuse pour vous que vous n'avez plus besoin que les gens vous le disent pour le croire ... Cette image m'aide à aimer mon propre corps, parce que je suis passée par une transition similaire. Merci beaucoup pour l'espoir que cette photo me donne. "

Et vous ? Vous pensez quoi de cette jeune femme et du discours qu'elle véhicule ?