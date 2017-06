La super astuce de Tumblr pour ne pas ruiner son maquillage sous la douche

Franchement, vous y auriez pensé, vous ?

Lauren, une jeune adepte de Tumblr, est une petite maligne. Elle n'avait pas envie de devoir refaire tout son maquillage en sortant de la douche (et on la comprend, qui voudrait passer 45 minutes à réussir le smoky-eyes parfait et à remettre des faux-cils, alors que notre make-up actuel est parfait ?). Résultat, elle a trouvé une technique qui a fait couler beaucoup d'encre virtuelle.

Avant de se glisser sous la douche, elle a tout simplement enfilé… Un masque de plongée ! Il fallait y penser. Certains ont utilisé cette astuce pour ne pas pleurer en épluchant des oignons, elle a été plus pragmatique, pour ne pas se mettre de l'eau dans les yeux !

L'idée aurait par ailleurs pu passer inaperçue, mais elle a eu la bonne idée de la poster sur Snapchat, puis sur Tumblr. En quelques jours à peine, son post avait été partagé à plus de 100 000 reprises, et des dizaines de personnes ont adopté sa technique pour pouvoir être fraiches au moment au moment de sortir, sans avoir à complètement retoucher son maquillage de la journée.

Alors certes, il vous faudra peut-être faire une petite retouche au niveau du fond de teint et du rouge à lèvres (à moins d'opter pur l'option scaphandre…). Mais en revanche, pas besoin de vous inquiéter pour les marques rouges laissées par le masque : en quelques minutes, elles seront effacées. Le temps de vous habiller et de vous sécher les cheveux, en somme !

Alors, prêtes à tester ?