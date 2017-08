La technique imparable pour ne pas avoir mal aux pieds en talons

Les chaussures à talon sont jolies mais elles sont surtout facilement insupportables !

Il paraît que les talons hauts sont le summum de l'élégance et de la féminité. Mais surtout, ça fait mal aux pieds. Du moins, quand on ne connaît pas cette petite technique bien pratique.

Qui n'a jamais regretté d'avoir enfilé une paire d'escarpins au bout de 10 minutes, en sentant apparaître une ampoule ? Quelle fille n'a jamais terminé une soirée pieds nus parce qu'elle ne supportait plus sa paire de talons hauts ? Perchés sur des aiguilles de 8 centimètres ou plus, nous sommes toutes égales, on finit vite par souffrir.

Pour éviter de souffrir, il y a toutes sortes de techniques. Celles qui prennent un antalgique, celles qui usent et abusent de la pommade anesthésiante (mauvaise idée, c'est un coup à ne plus sentir ses pieds)… Et celles qui utilisent du scotch. Oui, vous avez bien lu, il suffirait d'attacher ensemble son 3ème et son 4ème orteil en partant du pouce (sans trop serrer, sous peine de couper la circulation sanguine).

Cela permettrait de soulager un nerf, et donc d'éviter les douleurs dans la voûte plantaire. Les adeptes des talons hauts en toute occasion, les Kardashian-Jenner en tête, seraient toutes adeptes de cette technique. De même que les mannequins qui doivent défiler en évitant de se faire mal aux pieds.

Est-ce la technique qui nous permettra de passer des heures montées sur des échasses telle une Carrie Bradshaw des temps modernes ? Peut-être bien. Il ne nous reste plus qu'à tester !