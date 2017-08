La YouTubeuse Esther lance le programme pour devenir vegan #OmniToVeggie

Le véganisme vous tente mais vous ne savez pas par quoi commencer ? Esther peut vous aider.

Il y a quelques jours, la YouTubeuse Esther a lancé un programme de six jours pour réussir sa transition vers le véganisme. Ayant elle-même mis plusieurs années à passer de l’omnivorisme au véganisme, elle partage tout ce qu’elle a appris de cette expérience pour nous faire aller plus vite !

Qui est Esther ?

Esther Taillifet est une YouTubeuse française qui approche les 90.000 abonnés. Sa chaîne a plus de quatre ans et traite de nombreux sujets : sexualité, confiance en soi, alimentation, relations amoureuses, culture, etc. Le format de ses vidéos est plutôt long puisqu’elles vont de dix minutes à une heure de contenu.

En quoi consiste #OmniToVeggie ?

Dans sa vidéo qui présente son programme « Omni To Veggie », elle explique les différents thèmes qu’elle aborde, comme les carences, les nutriments, la vitamine B12, la quantité et la qualité des aliments, la question du remplacement des oeufs, la gestion des situations sociales et plein d’autres questions légitimes !

Elle a travaillé dessus pendant plusieurs semaines, et propose ce qui ressemble finalement à une formation. Très complet, le programme est comme un « starter pack » du futur vegan.

Quel est le contenu du programme ?

Sur le site d’Esther, tu trouveras toutes les informations à propos du programme, mais laisse-moi t'en faire un bref résumé ! Ayant consacré beaucoup de temps à son élaboration et souhaitant en faire quelque chose de pratique, la YouTubeuse a décidé de faire des fichiers audios, qui font au total plus de six heures de contenu. En plus de cela, elle propose un pdf avec le plan du programme, des ressources variées et toutes les références qu’elle a utilisées. Et, cerise sur le gâteau vegan, elle y ajoute un ebook de 70 pages de recettes végétaliennes simples et à base d’ingrédients que l’on trouve dans tous les magasins.

Et le prix ?

C’est là que ça se corse un peu. Evidemment, tous ces efforts doivent être récompensés par une certaine rémunération. De fait, le programme complet disponible sur son site coûte 59€. Il est vrai que tout le monde n’a pas cet argent, c’est pour ça qu’Esther a fait une offre sur l’ebook de recettes pour 17€.

Finalement, ce que propose Esther c’est un coaching pour devenir vegan. Donc si on a la motivation, mais qu’il nous manque simplement le guide, 59€ ce n’est pas si cher que ça !