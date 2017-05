L’avant-gardiste, le site pour lequel vous allez craquer !

Vous êtes un acheteur compulsif ? Ne regardez JAMAIS ce site, vous vous ferez du mal pour rien !

Voilà déjà 7 ans que l'avant-gardiste a vu le jour et l’entreprise ne cesse de s’agrandir, mais bon pas étonnant quand on voit l’originalité des produits proposés !

Vous êtes fan d’arc en ciel et de licorne ? Vous kiffez passer du temps dans vos toilettes ? Plutôt cocooning ? Branché geek ou Disney ? Accro aux flamants-roses ou vous préférez peut-être les apéros ? Bref tellement de produits farfelus qu’on s’en tirerait les cheveux ! Mais qu’est-ce qu’on aime ! Et quitte à définir notre société de « société de consommation », autant faire en sorte qu’elle porte bien son nom !

L’avant-gardiste propose tout plein d’articles plus originaux les uns que les autres, entre des bouillottes licorne, un mini-golf pour toilette, du dentifrice au goût de cupcake ou encore un bavoir à barbe et j’en passe, vous trouverez forcement votre bonheur ! Et si vous pensez avoir déjà tout ce qu’il vous faut, ce site se chargera de créer le besoin et vous découvrirez malencontreusement, après avoir craqué pour des babioles, un débit de 500€ sur votre carte...

Voilà un petit aperçu pour les curieux !

serviette donut

baguette laser Star Wars

étui à bière

Bref, comme le dirai cette fine équipe: "ne cherchez plus, shoppez par ici, vous allez tomber amoureux !"

http://www.lavantgardiste.com/