Le Calendrier des Pompiers Sans Frontières

Le calendrier qui annonce de la chaleur toute l’année, vous allez l’adorer !

Bon, je suis -à tout hasard- récemment tombé dessus et pour celles qui n’y avaient pas encore jeté un coup d’œil, enfin, je devrai plutôt dire pour celles qui ne s’étaient pas encore rincé l’œil devant ces tablettes de chocolat, eh bien c’est le moment !

Pompiers Sans Frontières est une ONG de solidarité internationale, qui depuis 25 ans, s’active dans l’aide au développement à travers le monde et plus particulièrement dans la gestion des risques et des catastrophes.

Entre nous, leur méthode pour se faire connaitre, soit poser nu pour un calendrier, n’est pas sans nous déplaire ! Et c’est à Fred Goudon, photographe depuis une vingtaine d’années qu’a été accordé le privilège d’immortaliser ces magnifiques pompiers pour le calendrier …

On attend déjà avec impatience la sortie du calendrier de 2018. Ce dernier est d’ores déjà en préparation et sera disponible à compter du 6 septembre. Allez, plus que quelques mois à attendre !

Bref, cesse de bavardages ! Ce sont avec les yeux qu’il faut regarder !

Bon appétit !