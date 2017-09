Le cas épineux du jean

Le jean, c'est la tenue que tout le monde ou presque possède dans sa garde robe. Un vêtement classique, en quelques sortes. Mais encore faut-il trouver celui qui nous va !

Dans une garde-robe, il y a des tenues que l'on appelle des intemporels. La petite robe noire, la chemise blanche… Des pièces quasiment indémodables, que l'on peut porter en toute circonstance. Le jean en fait partie, bien sûr, et c'est probablement l'un des vêtements que l'on retrouve chez toutes les femmes, ou presque.

Seulement voilà, le jean est aussi un vêtement compliqué. Si l'on en croit les conseils des stars de la mode (Cristina Cordula en première ligne), tout le monde ne peut pas porter n'importe quel jean, pour des raisons de morphologies. Alors comme ça, si l'on dépasse la taille 40, on ne peut pas s'habiller comme on veut ? Et si l'on oubliait tous ces conseils pour changer notre idée du jean et créer nos propres règles ?

Règle n°1 : on choisit le modèle qui nous plaît

Oubliez les modèles et les morphologies. Choisissez le jean qui vous fait envie. Même si l'on recommande aux rondes d'éviter le slim (trop moulant) ou les couleurs claires (trop épaississant), essayez ce qui vous plaît jusqu'à trouver un modèle dans lequel vous vous trouvez jolie. C'est la base !

Règle n°2 : on choisit le modèle qui nous va

"Je vais prendre une taille en-dessous, ça me motivera à maigrir", "Je vais prendre une taille au-dessus pour ne pas être boudinée." Tout ça, on oublie ! Au contraire, on choisit une taille qui nous va pile-poil. C'est la meilleure façon de se sentir à l'aise.

Règle n°3 : on compose le reste de notre tenue

Pour aller avec votre jean, choisissez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Un joli tee-shirt ou une blouse, des bijoux, vos chaussures préférées. Et voilà, vous êtes parées !