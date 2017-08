Le magazine Sports Illustrated lance une ligne de maillots de bain plus size

Il faut croire que ça bouge du côté de la fashion sphère.

Le Magazine Sports Illustrated a fait sensation lors de son défilé à la Miami Swim Week en présentant une ligne de maillots de bain qui s’adresse à TOUTES les femmes, y compris celles qui s’habillent en plus size.

Une première pour le magazine

Rien d’exceptionnel jusque-là direz-vous ? Si, un peu quand même car ce que l’on a pu apercevoir à ce défilé, c’est surtout un groupe de models indédit, c’est à dire de « vraies » femmes curvy aux allures sublimes arborant des maillots qui ont également été prévus pour leur corps. Pour couronner le tout, cette initiative nous vient de Sport Illustrated, magazine connu pour son numéro special « swimsuit » dont les couvertures accueillent chaque années les tops models les plus célèbres de la planète.

Qui sont donc ces mannequins qui ont défilé à Miami me direz vous ? Ces belles en maillot de bain sont toutes les finalistes d’un concours organisé par le magazine pour le Saint Graal : une apparition dans le numéro spécial maillot de bain de février prochain. Et oui, rien que ça !

La ligne, dévoilée devant un public qui n’a pas hésité à manifester son enthousiasme face à l’initiative, a été spécialement conçue pour convenir à une large diversité de corps et de femmes. Les tailles vont du « 2 au 20 », ce qui correspond à des tailles allant du 32 au 50. La collection, comporte 72 modèles, et révèle une grande variété de styles, du discret au sexy, sans jamais omettre l’aspect fonctionnel de chaque pièce. Un large choix pour les porte-monnaie également puisque les prix vont de 40 à 160 dollars, il faudra cependant attendre février 2018 pour que la ligne soit disponible à l’achat.

Une « Body Positivity » qui fait son chemin

En plein dans la mouvance de « Body Positivity » encouragée par des marques telles que Swimsuits For All, le magazine Sports Illustrated vient maintenant apporter une pierre de plus à l’édifice, avec un acte lourd de sens pour toutes les femmes notamment celles qui sont labellisées « plus size ».

Malgré les critiques régulières et les nombreux détracteurs du mouvement, il semble à présent que les choses commencent à changer durablement.

Loin d’une simple mode ou tendance, l’esprit « body positive », largement porté par la force d’Instagram et des réseaux sociaux, produit des égéries de plus en plus nombreuses, définitivement ancrées dans le paysage médiatique, à l’image d’Ashley Graham, dont les apparitions et photo shoots se multiplient d’années en années.

Vous pouvez découvrir un extrait du défilé sur le site de Sports Illustrated ici !