Le Mont-Saint-Michel est-il breton ou normand ?

La question est souvent houleuse, car les bretons comme les normands revendiquent tous deux ce bijou du patrimoine français.

Si vous voulez monter d'un ton les discussions entre un normand et un breton, parlez-leur du Mont-Saint-Michel... La question divise immédiatement.

Un peu d'histoire

Le Mont Tombe (premier nom du mont-St-Michel) historiquement faisait partie du diocèse d'Avanches (en Normandie donc). Mais en 867, un traité changea la donne en attribuant ce domaine à la Bretagne, l'incluant dans les terres de l'Avranchin. Ce fut donc l'unique période où le Mont-Saint-Michel fut officiellement breton. Cela ne dura pas longtemps car dès 933, Guillaume Ier de Normandie récupéra l'Avranchin... Le mont resta encore un peu breton mais quand la frontière de ce territoire changea en 1009, c'est le Couesnon qui marqua la délimitation. Mont-Saint-Michel redevint normand.

Une expression locale dit : "Le Couesnon en sa folie a mis le Mont en Normandie". Pour ceux qui l'ignorent, le Couesnon n'est pas le nom d'un dignitaire quelconque d'une époque révolue, il s'agit d'un petit fleuve qui termine sa course dans la baie du Mont-Saint-Michel. Les bretons rajoutent parfois "Le Couesnon, en sa raison, le rendra aux bretons".

Il faut savoir que le cours irrégulier du Couesnon ne s'est pas toujours déversé du même côté du Mont. Il a fini par être canalisé au 19ème pour mettre fin à toutes ces changements topographiques et... politiques ! De plus, depuis des dizaines d'années, la frontière administrative entre la Bretagne et la Normandie est fixée indépendamment de la localisation de ce cours d'eau. Elle se situe précisément à 4 km à l’ouest, au pied du massif de Saint-Broladre. L'affaire est close. Le Mont est normand et ce n'est pas de si-tôt qu'il changera de région administrative, ni de département, n'en déplaisent aux bretons passionnés.

Même les livres se trompent !

Toutefois, les Normands sont promptes à défendre leur plus illustre bien (Le Mont est le site le plus fréquenté de toute la Normandie). Quand la maison d'édition Nathan a fait l'erreur de placer dans une de ses manuels de géographie le Mont emblématique en Bretagne, le tollé a été immédiat. Personne ne s'attendait à une telle réaction et une telle polémique suite à cette faute de géo.

Une chose est sûre. Le Mont-Saint-Michel est en France ! On peut se féliciter de cette gloire nationale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO !