Le petit dej’ ou l’art de comment bien commencer sa journée

Venez ! Approchez petits curieux ! On va parler bouffe !

C'est désormais une information connue de tous : le petit-déjeuner parfait est composé d’un produit laitier, d’une portion de fruit, d’un produit céréalier et d’une boisson chaude. Ma grand-mère m’a toujours dit « Le matin mange comme un roi, le midi comme un prince et le soir, comme un pauvre ». Une belle formule n’est-ce pas ? Sauf que, de nos jours, la tendance s’inverse et le petit-dej’ est de plus en plus laissé à l’abandon. Certains le sacrifient pour quelques dizaines de minutes de sommeil supplémentaires, d’autres pour une question de temps,… Les raisons sont multiples mais la conséquence est la même pour tous : un déficit de nutriments qui restera irrattrapable pour le restant de la journée.

Cette semaine, j’ai eu la chance d’être convié à un petit-déjeuner convivial organisé par Kellogg’s dans le but de présenter, d’une part, leur nouveau produit Coco pops pépites multi céréales, et d’autre part, de rouvrir le débat autour des céréales et de la mal nutrition. En effet, on a tous tendance, et moi la première, à diaboliser les céréales, jugées mauvaises pour la santé par l’opinion publique en général. C’était peut-être le cas à une certaine époque, en effet, mais depuis les évolutions technologiques et cette conscience récente tournée vers le « comment bien se nourrir », ont fondamentalement changé la qualité des produits céréaliers.

Depuis 1999, on observe une diminution du sel à hauteur de 50% et depuis 2010, le taux de teneur en fibre a augmenté de 14%. La démarche de Kellogg’s d’ajouter un nouveau produit à leur gamme Kids s’insère ainsi dans une démarche beaucoup plus globale. Dans un premier temps, ces nouvelles céréales offrent un apport en fibre bien supérieur (4.8g pour 100g contre 3g pour 100g dans les anciennes céréales), ce qui permet de plus se rapprocher des 25 à 30 g de fibre nécessaire par jour pour une personne. Dans un second temps, la tendance muesli se développant de plus en plus, et notamment chez l’adulte, l’entreprise a donc choisi pour ces nouvelles céréales Coco pops pépites multi céréales d’y intégrer également du muesli afin de sensibiliser les jeunes palais. Lors de ce petit-dej’, j’ai pu par ailleurs goûter les Cocos pops classiques et les Coco pops pépites multi céréales afin de pouvoir les comparer. Dans le nouveau produit, le goût chocolaté se ressent davantage. Les céréales semblent plus consistantes et s’avèrent être un excellent coupe fin, de quoi largement tenir jusqu’au déjeuner. Avec leurs apports en vitamines B et leurs céréales complètes, les Coco pops pépites multi céréales sont un très bon compromis.

Et pour vous convaincre que les céréales d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec l’idée que l’on s’en fait, sachez que la nutritionniste présente a affirmé qu’un bol de céréales (respectant la portion préconisée, soit de 30 à 45 g pour un enfant) était moins riche en sucre et en matière grasse que 2 tartines de Nutella ou même de miel, confiture !

Alors ? Séduit ?