Le point Gamma revient en force

Après le Marvellous Island Festival la semaine dernière, on enchaîne en beauté avec le Point Gamma !

Bon, on passe aux choses sérieuses… Ce week-end va être chargé ! Beaucoup de soirées sont au programme mais je ne vais vous en parler que d’une seule : le Point Gamma.

Le Point Gamma c’est quoi ? C'est la plus grosse soirée étudiante de l’hexagone à ne surtout pas manquer ! Tous les ans, elle attire plus de 5000 étudiants sur le campus de l'École Polytechnique à Palaiseau.

Cette année au programme: saut à élastique, une bonne vingtaine de bars, un feu d’artifice (rien que ça !), une chillzone… et Lipton Ice-tea ! La marque sera elle aussi de la partie et installera sa Yellow Room pour un partenariat inédit en mettant à disposition des canapés et des milliers de canettes bien sûr !

On rappelle que l’année dernière l’organisation avait déjà invité pour son show des artistes mondialement connus tels que Madeon, Bondax et Vitalic mais c’était sans compter Ben klock qui sera présent pour cette nouvelle édition ce week-end ! Résident Advisor et artiste très respecté, Ben Klock reste incontestablement une figure majeure de la scène techno. On l’attend donc tous avec impatience ce samedi pour un set de folie.

Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site officiel : http://www.pointgamma.com/

Main stage -Point Gamma 2016-

Saut à l’élastique 25m -Point Gamma 2016-