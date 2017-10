Le pop-corn aux épices, un apéro sain et délicieux

Non, le pop-corn n'est pas réservé qu'au cinéma !

En règle générale, quand on pense au pop-corn, on imagine les grands paquets que l'on peut acheter au cinéma. Vous savez, ceux qui dégoulinent de beurre, de sel, de sucre. En somme, de véritables petites bombes caloriques…

Et pourtant, le pop-corn peut être un snack tout à fait sain, faible en calorie et riche en fibres, s'il est préparé correctement. Prêts à impressionner vos amis lors du prochain apéro ? La marche à suivre est on ne peut plus simple. Commencez par faire votre pop-corn. En grande-surface, on trouve des paquets tous prêts qui proposent du pop-corn nature. Quelques minutes au micro-ondes, et POP ! C'est prêt.

Vient alors l'heure de la customisation. Pour cela, vous pouvez utiliser n'importe quel ingrédient en poudre. Armez-vous donc d'épices (cumin, paprika, curry, piment d'espelette…), mais aussi d'oignon et d'ail en poudre, de sel et de poivre, de parmesan… Il ne vous reste plus qu'à varier les plaisirs. Dans un saladier, versez sur votre pop-corn les ingrédients choisis, une pincée de sel et de poivre, et remuez le tout pour bien répartir l'assaisonnement.

Et voilà ! Rapide, efficace, sain et simple, ce snack sera parfait pour votre prochain apéritif… Ou même pour emporter à votre bureau, histoire d'avoir quelque chose de peu calorique mais délicieux à déguster en cas de fringale avant la pause déjeuner. On parie que tous vos collègues vont vous envier ?