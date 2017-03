Voilà un petit gadget qui va filer un coup de booster à la déco de votre cuisine

On la veut ! Cette petite nana qui prend son bain n'attend que vos éponges pour se faire des coiffures farfelues. On aime quand les designers mettent une touche d'humour dans les tâches du quotidien.

Regardez, il y a du choix dans les looks possibles. Nous on trouve ça Ma-gni-faï-que (ma chérie), même si on se reconnait plus dans la diva qui chante dans son bain que dans ses coupes osées...

Si vous êtes prêt à laisser entrer le fun chez vous, c'est par ici que ça se passe : peleg-design.com (14€)