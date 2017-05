Vous êtes une accro inconditionnelle au Nutella ? Alors accrochez-vous bien !

Le Nutella… Une longue histoire qui parle de nos petit-déjeuners, nos goûters (= le meilleur moment de la journée) et parfois aussi de nos kilos en trop… On sait la polémique sur ses ingrédients, on l'évite dès qu'on peut mais au fond de nous, qu’est-ce qu’on l’aime !

Si vous faites partie des fans de la pâte à tartiner, vous allez bientôt être jaloux des States car ce 31 mai 2017, à 10h00 précise, le premier café Nutella ouvrira ses portes à Chicago, au Millenium Park Plaza !

La compagnie italienne sait comment séduire ses clients avec au menu : glaces au Nutella, croissants au Nutella, pancakes au Nutella, muffins au Nutella, et on en passe ! Bref de quoi rendre fous les parents autant que les enfants ! Il n'y a qu'à regarder le menu...

Petit happening marketing, les 400 premiers clients auront la chance de recevoir une « surprise »… On n'en sait pas plus ! Alors si vous passez par Chicago d’ici-là, tenez-nous au courant !

Bisous chocolatés !