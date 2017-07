Le refuge de ces trois hiboux n'attend que vous !

Ces trois chouette hiboux sont en fait un refuge pour les promeneurs !

Cette adorable cabane qui prend la forme de trois chouettes forestières est prête pour accueillir les campeurs de la région bordelaise et c'est totalement gratuit ! Ce projet fait partie d'une initiative encourageant les habitants de la ville (et les touristes de passage) à sortir des chemins battus et à expérimenter la nature.

Cette maisonnette de conte de fée comporte trois étages. Dedans, on trouve deux lits blancs circulaires à l'étage, un couchage est également prévu au «rez-de-chaussée» pour les enfants et les personnes à mobilité réduite, et autour, une promenade attenante avec une vue magnifique. En effet, disposé Parc des Rives d’Arcins à Bègles, à l’emplacement d’un ancien carrelet, le refuge bénéficie d’un ponton et d’une terrasse surplombant la Garonne. Baptisé Les Guetteurs, les hiboux en bois ont été conçus et construits par le producteur d'art contemporain Zébra3, et commandés par le collectif d'artistes et architectes Bruit de Frigo dans le cadre de leur campagne Refuges périurbains (refuges périurbains). Ces gens souhaitent promouvoir la pratique de la randonnée et favoriser la découverte de la région.

Si vous prévoyez un voyage à Bordeaux dans un avenir proche, vous pouvez réserver votre séjour gratuit à Les Guetteurs - ou l'une des nombreuses autres structures de camping unique dans la région. Ça donne envie d'abandonner l'électricité quelques jours pour vivre dans une super cabane comme celle-ci non ?