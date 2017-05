Le roi des Pays-Bas pilote en secret chez KLM depuis 20 ans

C’est absolument incroyable, et pourtant le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, mène une double vie dans le ciel depuis plus de 20 ans.

Cette tête couronnée a en effet avoué au journal De Telegraaf qu’il travaillait à temps partiel comme co-pilote chez KLM. Même si ça n'est pas un job régulier, le roi prend tout de même deux fois par mois les commandes des Fokker 70 de la flotte néerlandaise.

Mais comment cette passion inavouable a pu rester secrète aussi longtemps ?

Le roi a expliqué au journal que depuis le 11 septembre et l’obligation de conserver le cockpit clos lors des vols, il était très aisé pour lui de ne croiser aucun passager sur ses vols. Au pire, les voyageurs entendaient simplement sa voix, et comme il le dit lui même, « la plupart n’écoutent jamais ce que le capitaine leur raconte ».

Le but de Willem-Alexander n’était évidemment pas de se faire de l’argent de poche, mais plus simplement de se détendre… Il adore voler, et trouve ça à la fois dépaysant et idéal pour déconnecter totalement de son quotidien de monarque.

Le roi va désormais devoir faire évoluer sa licence de vol pour s’adapter aux nouveau Boeing B737 de la compagnie, il souhaite continuer à voler sur les lignes commerciales, ce qui est un magnifique coup de pub pour KLM.