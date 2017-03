Le sport, on s'y met ?

Tout monde semble se mettre au sport ces derniers temps... Et vous dans tout ça ?

Il suffit de faire quelques pas dans la rue pour voir la frénésie française pour le running, les gens qui se massent dans les salles de sport ou encore la folie du yoga. Au milieu de toutes ces activités, on se retrouve nul part mais pourtant on a envie de reprendre le contrôle de notre corps, étonnante schizophrénie où on veut changer mais sans rien toucher à nos habitudes.

C'est donc l'angoisse, tout le monde autour de vous fait du sport et vous n'arrivez pas à vous motiver ?

Pas de panique, au fond, on a tous envie de se muscler sans bouger, mais malheureusement cette technique ne fonctionne pas trop. Sachez que même la fille hyper rapide que vous venez de croiser avec ses écouteurs et ses baskets roses, parfois, elle aussi elle n'a pas envie de sortir courir et pourtant elle y va.

Alors, voici mes 5 astuces pour se motiver quand j’ai juste envie de rester dans mon canapé à manger des chips devant Netflix plutôt que d'aller à la salle de sport :

J'essaie de me souvenir pourquoi je me suis inscrite à la salle : il y a toujours une raison pour laquelle on passe le pas, obtenir un corps tonic, perdre un peu sa culotte de cheval, vouloir se dépasser ... Au moment où on a signé ce contrat, on a tous eu une motivation, alors il ne faut jamais la perdre de vue !

Je m'équipe : quand on se sent mal dans ses vêtements de sport, ça ne motive pas à sortir. Alors, sans vous ruiner, trouvez-vous quelques pièces qui vous donnent envie de les revêtir et de vous dépenser.

Je m'autorise une petite folie sucrée hebdomadaire : perso, je ne pense qu'à manger quand je sors de la salle donc ma récompense est gourmande. Peut être que vous dire "au bout de 10 sorties running je me fais un cadeau un peu cher" vous motivera !

Je vais au sport avec des amis : ils deviendront vos coachs et vous aurez tellement honte de sécher les séances que vous irez fatalement faire du sport avec eux.

J'ai un planning : s'est en me créant des habitudes que j'arrive véritablement à obtenir un rythme et à ne pas lâcher.

Se mettre au sport est dans la tête, évidemment au début ça pique mais ensuite, vous verrez vos progrès, tant sur votre corps que dans vos stat' et vous allez voir, vous prendrez même du plaisir ! Sachez qu'on commence à sécréter des endorphines et de la dopamine à partir de 30 minutes d'effort donc tenez bon.

Moi je crois en vous, alors, on s'y met quand ?