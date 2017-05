Le vendredi, c'est Amap (et c'est youpi) !

L'amap, et si on s'y mettait tous ?

Le vendredi, je vais à l'amap. C'est mon rendez-vous hebdomadaire auquel je tiens autant qu'à ma séance de sport. Pourquoi ? Parce que faire ses courses dans une ambiance conviviale, ça vaut de l'or. Et en plus c'est solidaire et bon pour la santé, que demander de plus ?Je ramène dans mon cabas des produits de saison, frais, majoritairement biologiques... C'est coloré, odorant, ça sent bon la nature.

Au passage, j'en profite pour trinquer avec les autres adhérents, je prends des nouvelles du quartier et de toutes les initiatives citoyennes qui s'installent dans ma ville. C'est une pause que j'apprécie à la fin de la semaine et juste avant le WE.

Mais qu'est-ce qu'une AMAP ?

Et bien, l'amap est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. En gros, c'est un ensemble de gens comme vous et moi qui s'associent pour acheter des fruits et des légumes (ou plus si affinités) en direct à un producteur. Aucun intermédiaire entre lui et ma cuisine. Les consommateurs établissent alors un contrat sur l'année avec le producteur.L'avantage pour le paysan, c'est le maintien de l’activité agricole avec une garantie de revenus puisqu'on s'engage pour une année.Le consommateur récupère quant à lui des aliments frais, de saison, souvent biologiques et sans emballage superflus. C'est un bénéfice global !

Il y a des amap dans des centaines de villes en France, alors si l'idée de vous engager dans une démarche citoyenne, bonne pour la santé et pour la planète, n'hésitez plus ! L'amap est faite pour vous !