Le vinaigre blanc, recette miracle et astuce de grand-mère !

Voilà un petit top 5 de l’utilité du vinaigre blanc dans votre quotidien

Partout, il existe des articles vantant les qualités du vinaigre blanc et ses dizaines d’astuces d’utilisation. Histoire de synthétiser tout ça, voici les principales utilisations du vinaigre blanc qui vont vous simplifier la vie !

1) La machine à laver la vaisselle

Si vous avez des doutes sur la propreté ou même l’odeur de votre lave-vaisselle, faites un cycle à vide avec l’équivalent d’un verre de cantine de vinaigre blanc. Il vous remerciera !

2) Les fleurs

Vous aimez les fleurs et vous pestez qu'elles fanent si vite dans leur vase ? Technique ! Rajoutez environ 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc dans l'eau et vos fleurs tiendront plus longtemps !

3) Les canalisations

Vos canalisations sentent mauvais ou sont un peu bouchées ? Vous avez l’impression que des minis mutants sont en train d’y pousser ? Versez 1 demi-verre de bicarbonate de soude, puis 1 verre de vinaigre blanc. Si ça mousse c’est normal ! Faites couler abondamment de l’eau chaude pendant 1 minute et le tour sera joué !

Cette pratique vous permet de désodoriser ainsi que de déboucher vos canalisations !

Alors heureux ?

4) La planche à découper

On le sait, les planches sur lesquelles on découpe viande, légumes et autres fruits sont des nids à bactéries. Alors utiliser du vinaigre permet de nettoyer en profondeur et assainir le lieu de découpe. Sus aux microbes !

via GIPHY

5) Les résidus des autocollants

Quand on veut récupérer un pot pour lui donner une autre utilisation, on galère parfois avec les étiquettes. Grâce au vinaigre blanc, vous pourrez supprimer sans difficultés les restes de papier et de colle. Ce sont vos ongles qui vous diront merci !

via GIPHY