Le Wax : Une mode qui revient au galop

L’été arrive les filles, on se prépare et on refait son dressing !

Bon, pour commencer, un peu d’histoire …

L’histoire du Wax remonte au XIXème siècle, lors de l’époque coloniale. Ce dernier aurait en fait été importé en Afrique de l’Ouest depuis l’Indonésie par les néerlandais. Adopté par l’Afrique, ce textile en coton a rencontré un véritable succès, notamment grâce à ses propriétés hydrophobes. En effet, ayant reçu sur les deux faces un cirage, la surface du tissu repousse l'eau. Les cires utilisées à la préparation du Wax (cire en anglais) sont colorées et forment des motifs qui peuvent varier à l'infini. Face à cet engouement, les européens ont vu le moyen d’en faire un commerce. La Hollande et la Grande-Bretagne, se mirent alors à construire des usines et inondèrent l’Afrique de ses pagnes en Wax. Petit à petit, le Wax s’empara de toute l’Afrique, plus particulièrement de l’Afrique subsaharienne. Il se développa et commença à être de plus en plus diversifié. Il trouva un succès fou chez les femmes, qui n’étaient d’ailleurs, à la base, pas les cibles principales de cette commercialisation. Un langage codifié émergea autour du Wax et ça y est : le Wax s’était implanté.

A présent plus tendance que jamais, les tissus Wax reviennent au goût du jour en Europe. Avec ses allures ethniques et colorées, le Wax emménage dorénavant chez les créateurs. Original, léger et agréable à porter, il est régulièrement visité et revisité.

En voici quelques exemples :

Magnifique foulard en soie, Max Mara -85€-

Sandales compensées, Eram -59€-

Sac Canyon, Madura -79€-

Splendide robe en maille, Balmain -1 755€-

Ou encore ces magnifique coussins de chez PagnifiqueHome !

Bref, les exemples sont aussi nombreux que diversifiés. Si des créateurs ne se lancent que maintenant dans cette tendance, certaines marques sont présentes sur ce créneau depuis longtemps comme Vlisco (Wax haut-de-gamme hollandais depuis 1846), Maison Château Rouge, Ladyhood, etc.

Et vous ? Quand adoptez-vous le Wax ?