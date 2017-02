Leçon de Pole Dance par Jamie Hines

Voilà une jeune femme inspirante. Faisant fi des clichés et autre quolibets, Jamie Hines pratique et enseigne la Pole Dance depuis presque deux ans.

Quand on regarde son compte Instagram, on voit de suite l'énergie et le sourire ! Jamie Hines assume ses formes avec du peps. Et surtout, elle montre qu'un surpoids n'empêche ni la pratique d'un sport porté comme la Pole Dance, ni la séduction, bien au contraire.

Cette américaine déclare : "Je suis passée de quelqu'un qui ne pouvait rien faire à quelqu'un qui peut porter son corps sur une barre de Pole."

Jamie Hines sait qu'elle doit faire face à des tas de commentaires désagréables, qui lui parviennent plus ou moins frontalement. Mais elle refuse de laisser les haineux la toucher.

« Les gens sont attirés par des choses différentes, et si je ne suis pas à votre goût, vous n'avez pas à me regarder - Mais vous n'avez pas à vous tourner non plus vers vos amis et parler de ma graisse et de ce qui vous dégoûte chez moi. Qu'est-ce que ça leur apporte ?"

Hines, qui ne connait pas son poids car elle n'utilise pas de balance mais fait une taille UK 24, a appris la Pole dance il y a 2 ans. Au début, c'était dur de maintenir son corps dans des positions mais elle s'est lentement renforcée musculairement.

« Mon corps n'a pas beaucoup changé, mais je peux faire beaucoup plus de choses avec. J'ai l'impression de pouvoir conquérir le monde !»

Et même si elle précise qu'elle avait un «niveau de base» en confiance en soi par le biais du burlesque qu'elle pratiquait déjà, elle rajoute que la Pole Dance a considérablement amélioré son estime de soi.

« C'est génial d'avoir des objectifs corps pour vous-même » dit-elle. "Mais il est également important d'aimer exactement qui vous êtes et d'embrasser votre corps pour toutes les choses qu'il peut faire comme pour celles qu'il ne peut pas et ne fera jamais."

On valide !

Last one from @cats_and_robots! #defygravitycu #plussizepole #mycurvescan Une publication partagée par Bettie Leigh (@catsaremysuperpower) le 26 Déc. 2016 à 15h19 PST

#floortaco #defygravitycu Une publication partagée par Bettie Leigh (@catsaremysuperpower) le 26 Sept. 2016 à 18h21 PDT