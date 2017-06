Leonardo di Caprio… De nouveau en couple !?

Il est beau, séduisant … Bref, il a du succès… alors, qui est son nouveau flirt ?

Leonardo Leonardo … Quel coquinou celui-là ! À peine séparé de Nina Adgal, la splendide mannequin -Ange chez Victoria’s secret- avec laquelle il était depuis l’année dernière, DiCaprio aurait déjà une petite idylle avec une autre femme. Mais qui ?

Les rumeurs vont vites, sont-elles fondées ou non ? On ne peut en avoir la certitude mais quoi qu’il en soit, certains indices sont à prendre en considération !

Cette photo a fait le tour des réseaux et suscité de multiples réactions...

Cannes 2017 amfAR Gala

Les connaisseuses l’auront deviné, Bella Hadid serait la nouvelle proie de l’acteur !

On les a vus proche à Cannes lors du Gala amfAR et notre petit humanitaire aurait assisté à un show où la mannequin défilait quelques temps auparavant… De quoi semer le doute chez les médias.

Bella a cependant rejeté beaucoup d’hommes, se disant pas encore prête à s’impliquer dans une nouvelle relation. En effet la belle était en couple avec The Weeknd, qui est dorénavant aux côtés de la jeune Selena Gomez. Un gap.

Balla serait-elle prête à franchir le cap avec notre chère et tendre DiCaprio, seul l’avenir nous le dira !

AmFar Une publication partagée par Bella Hadid (@bellahadid) le 26 Mai 2017 à 11h44 PDT

Voilà, c'est tout pour moi !