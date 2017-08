Les 1000 grues incroyables de Christian Marianciuc

"Icarus Mid Air" ou Le journal en origami d’un artiste inspiré par la légende des 1000 grues

Connaissez-vous la légendes des 1000 grues ?

La légende des 1000 grues est une légende originaire du Japon, où l’origami est très pratiqué. Selon cette légende, si l’on plie mille grues en papier, on peut voir son vœu de santé, de longévité, d'amour ou de bonheur exaucé.

C’est ce qui a inspiré l’artiste Cristian Marianciuc en 2016, alors qu’il sentait le temps lui filer entre les doigts. Il s’est lancé sur Instagram dans un projet fou : réaliser 1000 grues en origami en 1000 jours.

Mais c’est bien plus que du simple pliage de papier. Il fait de ces pliages un véritable journal, et il donne à chacun de ces oiseaux une couleur, une chaleur, des accessoires qui lui permettent de rendre les sentiments, les ombres, les couleurs ou les événements de la journée passée.

« Chaque fois que je regarde une de mes grues, je me souviens d'au moins une chose au sujet du jour où elle a été faite » a-t-il déclaré au The Creators Project. Ainsi chaque jour sa créativité est mise à l’épreuve, et elle produit un objet qui marque le temps.

La triste et poétique histoire de Sadako

Il y a une belle histoire associée à la légende des 1000 grues. Celle d’une jeune fille japonaise, Sadako Sasaki. Enfant, elle fut exposée au rayonnement du bombardement atomique d'Hiroshima et atteinte de leucémie. Ayant entendu la légende, elle décida de plier mille grues espérant que les dieux, une fois les mille grues pliées, lui permettraient de guérir. Elle confectionna au total 644 grues de papier. Elle mourut le 25 octobre 1955 à l'âge de douze ans. Elle avait plié ses grues avec tout le papier qu'elle pouvait trouver, jusqu'aux étiquettes de ses flacons de médicament.

L'histoire de Sadako eut un profond impact sur ses amis et sa classe. Pour soutenir son action et honorer sa mémoire, ses compagnons de classe plièrent le nombre restant de grues en papier et elle fut enterrée avec une guirlande de mille grues.

La grue est probablement l'origami traditionnel le plus connu au japon, pourquoi ne pas vous lancer dans la réalisation d’une guirlande de 1000 grues ? Il suffit de persévérance et de suivre le tutoriel vidéo ici !

En tout cas on adore le résultat incroyablement poétique et la créativité du projet de Cristian Marianciuc. Filez suivre son compte Instagram, il a bientôt fini (934ème le 26 juillet) !

