Les 5 bouées qu'il vous faut pour l'été

Si vous avez une piscine, vous ne pourrez pas passer à côté du phénomène bouées tendances...

A quoi bon avoir une piscine si ce n'est pas pour faire des Instagram à en rendre jaloux vos amis ? Bon, ok, on exagère un petit peu. Mais il est vrai que, qui dit piscine dit aussi opportunité de chiller au soleil sur les bouées les plus tendances du moment. D'ailleurs, les bouées toutes simples, toutes rondes, ne sont plus vraiment à la mode. Basta du flamant rose, cet été, pour être vraiment dans la tendance, il vous faut l'un des modèles suivants :

La bouée fesses de Kim Kardashian

Vendue pour la modique somme de 87 euros sur la boutique Kimoji, elle vous permettra de recréer les selfies les plus emblématiques de la bimbo. Gonflé !

La bouée avocat

Proposée par Urban Outfitters pour 52 euros, cette bouée en forme d'avocat devrait séduire tous les hipsters qui ne jurent que par cet aliment. Parfait pour une soirée guacamole

La bouée pastèque

Liddl a pensé à celles et ceux qui n'ont qu'un petit budget, et propose une bouée en forme de pastèque à prix doux : 8 euros seulement ! En plus, vu sa taille, on peut flotter dessus en amoureux. Le rêve.

La bouée pizza

Flotter à la fraîche sur une tranche de pizza gonflable ? C'est ce que propose Primark pour la modique somme de 12 euros. La forme est parfaite pour s'allonger confortablement, alors, que demander de plus ?

La bouée ananas

Quand vous shopperez votre nouveau bikini sur Asos, profitez-en pour vous offrir cette énorme matelas gonflable en forme d'ananas pour 62,99 euros. Sa couleur acidulée sera parfaite pour mettre votre bronzage en valeur !