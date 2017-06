Les 5 chats les plus mignons de tout Internet

Soyons honnêtes : les chats sont les animaux les plus mignons du web !

Le meilleur moyen d'être influent sur Internet ? C'est peut-être bien d'avoir un chat. Les boules de poil sont tout simplement adorables et hyper populaires. Mais qui sont les plus mignons de tous ? Eh bien, généralement, ceux qui ont un petit truc en plus. Un signe physique distinctif, un air différent des autres… Après tout, il faut bien qu'ils se démarquent de la multitude de chats des internets, pas vrai ?

1. Le Grumpy Cat

Impossible de ne pas le mettre en tête de liste. Malgré sa bouille énervée, ce chat a un petit quelque chose de très attachant. Et puis, il est l'un des premiers à avoir percé sur le web, non ?

2. Sam Has Eyebrows

Un chat avec des sourcils ? Non, vous ne rêvez pas. Cet adorable chat tout blanc a deux tâches noires en forme de sourcils sur le front, ce qui lui donne un air étonné en permanence. Trop chou.

3. Nala Cat

Nala est la petite soeur du chat potté : avec ses grands yeux, comment lui résister ? Si elle a l'air surpris en permanence, elle est tout simplement adorable et a l'air si doux. On craque.

4. Snoopy Babe

Avec sa grosse bouille et ses poils épais, ce chat a l'air d'une petite peluche à câliner. Mais c'est surtout ses yeux tristes qui le rendent célèbre. Snoopy Babe a l'air d'être déprimé ou malheureux en permanence et on a qu'une envie : le consoler.

5. Roku The Cat

Tout gris, tout fluffy, Roku a aussi l'air de s'ennuyer en permanence. Et franchement, nous, on veut bien se dévouer pour jouer avec lui !

